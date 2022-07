Grauen zwischen Streuobstbäumen

Alex Garlands Horrorparabel "Men" schildert eine Welt, in der eine Frau von Feinden umgeben ist.

Die Welt vor dem Fenster glüht, ein Mann fällt in Zeitlupe. Und dann ist da ein Löwenzahnfeld. Mit Poesiealbum-Idylle beginnt Alexander Garlands Horrorfilm "Men", dabei ist das Grauen bestürzend alltäglich: Als Harper (Jessie Buckley) ihrem Ehemann James sagt, dass sie sich scheiden lassen will, kündigt der seinen Selbstmord an, wenn sie ihn verlässt. "Ich drohe dir nicht. Ich warne dich", sagt er, und als Harper auf die Erpressung nicht eingeht, schlägt er ihr die Faust ins Gesicht. Sie schafft es, ...