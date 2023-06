"Greatest Days": Reise zum inneren Teenager

"Greatest Days" ist eine Musicalverfilmung mit Hits von Take That.

"Ob ich ein Fan bin? Oh nein - ich bin der größte Fan!" Mittdreißigerin Rachel, Krankenschwester in einem englischen Kaff, kann es kaum glauben: Sie hat bei einem Gewinnspiel mehrere Tickets für ein Reunion-Konzert ihrer ehemaligen Lieblingsband gewonnen, in Athen noch dazu! Sie lädt dazu ihre Freundinnen von damals ein, die sie seit einem Vierteljahrhundert aus den Augen verloren hat. Eine All-inclusive-Reise zurück in die wilde Teenagerzeit, während der den vier Frauen klar wird, warum sie einander damals so gern ...