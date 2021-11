"Große Freiheit" im Kino: Die Liebe jenseits der Gitter

Die österreichische Oscar-Einreichung "Große Freiheit" erzählt von der Ungerechtigkeit, die schwule Männer in Haft ertragen mussten.

Die kleine Bibel, mit dem Abendessen durch die Klappe in der Zellentür gereicht, soll seelischen Beistand spenden. Doch anders als erwartet: Hunderte winzige Löcher unter bestimmten Buchstaben ergeben einen Liebesbrief, eine innige Botschaft der Sehnsucht.

Die Bibel ist ein Kassiber, um den Preis eines Blowjobs von einer Einzelzelle in die andere geschmuggelt. Wie nah das Derbe und das Zarteste, Luftigste einander im Gefängnis sind, ist atemberaubend umgesetzt in "Große Freiheit", Sebastian Meises Gefängnisdrama, das am Freitag ins Kino ...