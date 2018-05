Große Gefühle im Kino: Angst, Trauer, Zorn

"Ladendiebe" machten das Rennen bei den Filmfestspielen in Cannes. Ein japanisches Sozialdrama erhielt die Goldene Palme.

Sie schlagen sich durch mit Gelegenheitsjobs, Ladendiebstahl und dem, was von Omas Pension übrig bleibt: Die Familie in "Manbiki Kazoku", dem japanischen Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele von Cannes, führt eine Existenz am Rande der Gesellschaft. Und doch sind deren Mitglieder ein Herz und eine Seele, sorgen füreinander und nehmen sogar ein obdachloses Mädchen auf. Kore-eda Hirokazus Sozialdrama begeisterte einhellig die Jury unter Vorsitz von Cate Blanchett, ebenso wie die Kritik. Schon 2013 hatte Kore-eda in Cannes mit "Like Father, Like Son" den Jurypreis erhalten.