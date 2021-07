Großes Festivaltreiben in Cannes: Hoffentlich geht alles gut

Sophie Marceau, Charlotte Gainsbourg und ein Regisseur in Quarantäne: Das Filmfestival in Cannes simuliert mit seiner heurigen Ausgabe die Normalität.

Sophie Marceau sieht blendend aus, natürlich, und beschwert sich: "Ich weiß ja gar nicht, wie Sie aussehen!" Das Festival während der Pandemie ist eben doch anders als gewohnt, wenn bei Interviews lediglich der Star keine Maske trägt.

Marceau, immer noch französischer Superstar, wenngleich international in den letzten Jahren nur wenig zu sehen, spielt die Hauptrolle in François Ozons jüngster Regiearbeit "Alles ist gut gegangen". In US-Branchenmedien ist die Rede von einem Comeback.

Der Wettbewerbsfilm ist die ...