Die Wahrheit ist irgendwo da draußen - und sie ist nicht besonders freundlich gesinnt. "Nope" läuft ab Donnerstag im Kino.

Seit Monaten spielt das Wetter verrückt. Oh ja, es war bestimmt nur das Wetter: Eines Tages war Pferdetrainer O. J. (gespielt von "Get Out"-Star Daniel Kaluuya) mit seinem Papa draußen auf der Koppel, um die Tiere für den Abend hereinzuholen, als der Strom ausfiel und ein Sturm aufzog, am Beginn von "Nope" (ab Donnerstag im Kino). Dann regneten aus einer Wolke Metallstücke, Münzen, Schlüssel. Später hieß es dann, es sei ein im Sturm abstürzendes Kleinflugzeug gewesen, das Teile verloren hatte. ...