Harrison Ford noch einmal als "Indiana Jones" im Kino: Wer hat am Rad der Zeit gedreht?

Ein letztes Abenteuer: Harrison Ford geht als alternder "Indiana Jones" auf die Jagd nach dem "Rad des Schicksals".

Dem Schicksal kann man nicht entkommen, darauf spielt schon der Filmtitel an. Dabei hat sich Professor Henry Jones, besser bekannt als Indiana, sich in der grantigen Bedeutungslosigkeit so schön zurechtgefunden: Kurz vor der Pension, von seiner Marion (Karen Allen) in Unfrieden getrennt, und überhaupt zu alt und zu müde für alles.

Aber man lässt ihn einfach nicht in Ruhe: Eines Tages steht die charismatische Britin Helen Shaw ("Fleabag"-Heldin Phoebe Waller-Bridge, die leider ihr komödiantisches Talent nicht recht ausleben ...