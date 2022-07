"Hatching". Ein Albdruck aus dem Ei

Frisch geschlüpft und ziemlich grausig: In "Hatching" brütet ein 12-jähriges Mädchen ein Geheimnis aus.

Sie soll brav sein, trainieren: die 12-jährhige Tinja hat in "Hatching" (ab Freitag im Kino) jeden Spaß am Bodenturnen verloren. In ihrem Jungmädchenkörper wäre so viel Potenzial für Unsinn, so viel Neugierde aufs Leben, doch ihre Mama erlaubt ihr nur, alle Kraft in den Gymnastikwettbewerb zu kanalisieren. Die Sauberkeit, die Instagram-Tauglichkeit der ganzen Familie, die heile Welt: Nur das zählt. Für Tinjas Wünsche und Sehnsüchte ist kein Platz, sie muss funktionieren, als prestigeträchtiges Dekoobjekt, das vor Mamas Handykamera in Pastell-Outfits ...