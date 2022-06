Doku "Alpenland": Von der harten Arbeit in den Bergen

Die Gebirgszüge der Alpen sind Sehnsuchtsort und Filmkulisse - und in Robert Schabus' Dokumentarfilm "Alpenland" Ort ganz unterschiedlicher Arbeitswelten.

Ob österreichische Bergbäuerin, bayerischer Förster, portugiesischer Seilbahnmitarbeiter oder französischer Landarzt: Auf unterschiedliche Weise sind alle diese Berufe prekär, aufgrund der auf kurzfristigen Profit ausgerichteten Art und Weise, wie mit den Alpen umgegangen wird. An acht Schauplätzen in Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz untersucht Robert Schabus in seiner Doku "Alpenland" (ab Freitag im Kino), wie Klimawandel, Preisdruck in der Landwirtschaft, Abwanderung und Wintertourismus Auswirkungen auf den Lebensraum Alpen haben.

"Alpenland" als Heimatfilm der anderen Art - ist das ...