"Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft": Das große Schrumpfen geht weiter

Fortsetzung folgt: Der neue FIlm versucht einen Anschluss an den Erfolg der Filme nach Sabine Ludwigs Kinderbuch.

Aug in Aug mit der Katze oder dem Meerschweinchen, Sich-Verstecken im Schuhkarton, Fast-Unsichtbar-Sein und an unüberwindbar hohen Treppenstufen beinahe scheitern: Das Dasein als bloß fingerlange Person hat erzählerisch großen Reiz, das war schon weiland beim Däumling so. In den Kinderbüchern von Sabine Ludwig "Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft" und später "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft" kam noch das Umkehren von Autoritätsverhältnissen dazu, wenn der anfangs elfjährige Felix (gespielt von Oskar Keymer) irrtümlich mit Hilfe des Schulgeists (Otto Waalkes) ...