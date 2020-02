Hillary Clinton wird bei der Berlinale erwartet

Auf der Berlinale wird an diesem Montag die US-Politikerin Hillary Clinton erwartet. Die frühere amerikanische Außenministerin und Ex-First-Lady soll in Berlin die Dokuserie "Hillary" vorstellen. Der Vierteiler der Filmemacherin Nanette Burstein gibt Einblick in Leben und Karriere der 72-Jährigen. Nach der Premiere steht abends ein Filmgespräch mit Clinton auf dem Programm.

SN/APA (AFP/Getty)/Dimitrios Kambou Hillary Clinton stellt in Berlin die Dokuserie "Hillary" vor