Hilma af Klint: Malen, wie die Welt ist - nicht, wie sie aussieht

Hilma af Klint müsste bekannt sein als Vorläuferin von Kandinski, Miró, Klee und Mondrian. Eine Doku untersucht, warum das nicht so ist.

"Es ist tatsächlich das erste abstrakte Bild der Welt, da damals noch kein einziger Maler abstrakt malte", schreibt Wassily Kandinsky in einem Brief über ein nach eigenen Worten 1911 entstandenes Bild. Erster zu sein war Kandinsky wichtig. Er war es aber nicht: Vier Jahre zuvor hatte sich eine schwedische Malerin vom Figurativen gelöst - Hilma af Klint. Ihr Name ist erst seit einer Ausstellung im Jahr 2013 vielen ein Begriff. Die Gründe der Verzögerung vollzieht ein neuer Dokumentarfilm nach: "Jenseits ...