"Hochwald": Wenn der Terror im Dorf ankommt

Evi Romens "Hochwald" erzählt vom Anderssein in einer engen Dorfgemeinschaft. Ein Gespräch über interessante Grenzgebiete.

In ein Südtiroler Bergdorf hineinpassen ist gar nicht so lustig, etwa wenn jemand wie Mario (Thomas Prenn) nicht denselben Job machen möchte wie sein Vater, sondern lieber Tänzer werden möchte. Nur sein bester Freund Lenz (Noah Saavedra) glaubt an Mario und nimmt ihn mit nach Rom. Doch dann geschieht dort ein Terroranschlag, just in der Bar, wo Mario und Lenz ihren Abend verbringen. Nur Mario kehrt lebendig heim.

Frau Romen, nach 30 Jahren als Editorin ist "Hochwald" Ihre erste Regiearbeit. Wie kam's zu diesem ungewöhnlichen Drehbuch? Evi Romen: Das mit dem Schreiben und Regieführen war nur aufgeschoben. Ich hab auch schon immer wieder ein wenig geschrieben, etwa gemeinsam mit David Schalko "M - Eine Stadt sucht einen Mörder", und ich hab auch literarisch weitergearbeitet, ganz gelassen hab ich's nie. Aber dann kam einmal eine ungeplante Pause, weil ein Film ausfiel - und sofort war da diese Idee, die rund um das Attentat von Bataclan in Paris 2015 entstanden ist.

Was genau war der Anlass? Ich war damals in meinem Südtiroler Heimatdorf zu Besuch, da kam die Nachricht von den Anschlägen auf das Bataclan in die kleine idyllische Bergwelt hereingeschneit. Zuerst hat sich das ganz weit weg angefühlt - Paris. Und dann kam die Nachricht, dass sich offenbar auch ein junger Südtiroler unter den Opfern befunden hat. Da war dieses globale Ereignis sehr nahe, als Südtiroler hat man ja immer das Gefühl, man kennt alle anderen Südtiroler. Natürlich hat man darüber nachgedacht: Wer könnte das sein? Könnte das jemand aus meinem Ort sein?

Dieses Bergdorf als Schauplatz ist sehr spannend, die Überschaubarkeit, das Jeder-kennt-jeden und zu glauben, man weiß alles von den anderen - und redet einander schamlos drein. Was ist daran südtirolspezifisch? Diese Art von Dorfgesellschaft funktioniert wohl vom Nordpol bis zum Südpol ähnlich. Man kann aber authentischer erzählen, wenn man seine eigene Herkunft benutzt. Dazu kommt, dass Südtirol ein Land mit einer schwierigen Geschichte ist, was Verrat und Geheimnis betrifft. Man hat dort vielleicht etwas mehr als anderswo immer das Gefühl, man darf bestimmte Dinge nicht aussprechen. Das kommt aus der Nazizeit, und dadurch hat sich eine große Kultur der Doppeldeutigkeit entwickelt. Dazu kommt die Ebene des Verrats an der Heimat: Wofür entscheidet man sich, geht man weg oder bleibt man da? Das schwingt in meinem Film mit, aber nicht als Inhalt, sondern als Farbschattierung. Und ein Grenzland ist immer interessant, weil es immer Reibung und Spannung gibt.

Mario als Protagonist, der eine Dazwischenexistenz führt, der sich gern verkleidet und nicht weiß, ob er gehen oder bleiben will - ist er viel typischer für sein Bergdorf, als es den Anschein hat? Absolut, da schwingt viel von der Geschichte des Landes mit. Kann er gehen oder will er bleiben, kann er sich entscheiden? Diese Zerrissenheit, dieses Verkleiden, Verstecken, Anderssein ist symptomatisch für diese Identitätsfrage. Man darf nicht vergessen, dass man in Südtirol auch oft versucht, italienisch zu sein, und dann versucht man wieder, österreichisch zu sein - das ist schon auch ein Boden für diese Figur. So ein Grenzland hat auch etwas Fließendes, man ist in einem Bergdorf und is a Tirola, und dann fährt man mit der Seilbahn runter und kann einen auf Italiener machen, innerhalb von Minuten. Und der Film spielt auch noch in einer anderen Weise mit fließenden Grenzen, was Sexualität und Gemeinschaft betrifft.

Sie spielen auf die Identität von Lenz an, Marios bestem Freund, der als Student wahrscheinlich schwul ist und daheim selbstverständlich heterosexuell, weil das erwartet wird. Es ist nicht ganz klar, ob er in Wien nur schwul ist, aber in Wien sind halt viele schwul und das gefällt ihm. Die sexuellen Grenzen in meinem Film sind fließend. Ich halte es heutzutage für überflüssig zu diskutieren, ob jemand schwul, hetero oder was auch immer ist, die meisten jungen Leute probieren einfach aus, was ihnen Spaß macht.

"Hochwald" handelt ja zuvorderst von dem, was nach einem Terroranschlag passiert. Nun ist wenige Tage nach der Österreich-Premiere im Herbst 2020 der Anschlag vom 2. November in Wien geschehen. Ich dachte nie und nimmer, dass in Wien überhaupt so etwas passieren könnte, dass die Realität den Film einholen könnte und mir Menschen, die in der Vorstellung saßen, plötzlich aus Kellerverstecken schreiben, dass sie vor wenigen Tagen in meinem Film waren und jetzt selbst mittendrin im Grauen stecken. Von meiner Ursprungsidee, das Attentat in meinem Film an ein real stattgefundenes zu koppeln, war ich rasch wieder abgekommen, da mein Film ja weder politisch motivierten Islam noch Terror an sich thematisiert, sondern Schicksal, Trauer, Trauma und Außenseitertum in einem Dorf behandelt. "Hochwald" ist ein moderner Heimatfilm, und das fiktive Attentat in meinem Film stellt lediglich eine in unserer Zeit mögliche Form, zu Tode zu kommen, dar. Im klassischen Heimatfilm wäre es vermutlich ein Bergunglück geworden.

Film: Hochwald. Drama, Ö 2020. Regie: Evi Romen. Mit Thomas Prenn, Noah Saavedra.