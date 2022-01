Hollywood-Nostalgie mit "Licorice Pizza": Vielleicht war es ja wirklich so

Mit "Licorice Pizza" errichtet Paul Thomas Anderson seinen eigenen Jugendidolen ein Denkmal. Doch die Nostalgie schmeckt schal.

Er ist ein Lebemann, kennt sich aus in der Welt, weiß, wo es langgeht: Gary Valentine (gespielt von Gary Hoffman) ist ein junger Schauspieler mit angenehmem Auftreten und passablem Charme, und der Held von "Licorice Pizza". Der Film spielt im San Fernando Valley Anfang der Siebzigerjahre, New Hollywood ist der letzte Schrei, die Musik ist groovy und wer es wirklich will, kann gar nicht anders, als Erfolg zu haben. So zumindest ist Garys Blick auf die Welt, als er beim ...