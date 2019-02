Hollywood: Taxifahren statt roter Teppich

Am Sonntag ist Oscarnacht. Doch Marcello de Nardo ist davon noch weit entfernt. In der heimischen Theaterwelt war er gut verankert. Dann zog er aus, um in Los Angeles sein Glück zu suchen. Jetzt wartet er auf Castings und fährt Taxi.

Der Walk of Fame erstrahlt in hellem Glanz. Jeder der 2656 eingelassenen Sterne mit den Namen großer Stars der Unterhaltungsbranche ist aufpoliert, der rote Teppich vor dem Dolby-Theatre ausgerollt. Die Scheinwerfer sind aufgestellt für Glamour pur, die glitzernde Hollywood-Show, den Einzug einer Lady Gaga und anderer Promis für den Oscar 2019. "Das ist der schöne Schein von Hollywood. Das Sein ist anders. Gestern war der Boulevard noch verschmutzt, von Obdachlosen, Besoffenen und Drogendealern bevölkert. Nach dem Oscar wird alles wieder beim Alten sein", sagt Marcello de Nardo, 58. Er ist gebürtiger Italiener, aufgewachsen in der Schweiz und Schauspieler mit einer gelungenen Karriere an verschiedenen deutschsprachigen Bühnen, in TV-Serien und Spielfilmen und Star des Wiener Volkstheaters unter Michael Schottenberg. Nun lebt er das vierte Jahr in Los Angeles. Auslöser für den Sprung ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten war ein Dreh als Bösewicht im dunklen Samtumhang auf Burg Kreuzenstein für eine zehnteilige TV-Mysteryserie der Disney-ABC Televisongroup. Dann verkaufte er sein Hab und Gut und wartete zehn Monate auf die Aufenthaltsgenehmigung für die USA.