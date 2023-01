Horrorsatire "M3GAN" über künstliche Intelligenz im Kinderzimmer: Diese Puppe beißt

Ein fürsorglicher Roboter mit Selbstlernfähigkeiten ist in der Horrorsatire "M3GAN" zunächst Trost, dann Bedrohung.

Gut gemeinte Geschenke sind die schwierigsten. Als die achtjährige Cady (gespielt von Violet McGraw) zum Geburtstag von ihrer vielbeschäftigten Tante Gemma einen pelzigen Spielzeugroboter bekommt, der via App und Tablet zu bedienen ist, sind Cadys Eltern mäßig begeistert. Alle Abmachungen, was maximale Bildschirmzeit betrifft, sind durch dieses ewig plappernde Ding sinnlos geworden, aber gut, auf langen Autofahrten ist es ganz hilfreich. Dann aber endet eine Fahrt in den Skiurlaub mit einem Unfall. Cady ist jetzt Waisenkind, stumm vor Schock, und ...