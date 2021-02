"I Care a Lot" auf Netflix: Bist Du Löwe oder Lamm?

Der Thriller "I Care a Lot" verbindet das Klarsichtige mit dem Boshaften.

Sich an die Regeln halten und gewinnen funktioniert nicht. Marla Grayson (gespielt von Rosamund Pike) weiß das: "Fairness ist ein Witz, den reiche Leute erfunden haben, um den Rest von uns arm zu halten", sagt sie. Grayson ist Altenpflegerin, die in ihrem Unternehmen für Seniorinnen und Senioren sorgt, die sich nicht mehr selbst versorgen können - in schlimmen Fällen auch gegen den Wunsch der Familienangehörigen. "Es ist zum Besten Ihrer Mutter, auch wenn Sie das nicht einsehen", sagt Grayson dann ...