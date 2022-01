Ian Fisher im Rockhouse: Ein Salzburger Groove für Songs aus Missouri

US-Musiker Ian Fisher holt mit Begleitern aus der heimischen Szene eine Salzburg-Premiere im Rockhouse nach.

Es sei ein schönes und zugleich ein mulmiges Gefühl, gestand er, als er im Mai 2021 auf der Rockhouse-Bühne stand. Hinter ihm lag eine Lockdown-Zwangspause ohne Auftritte. Und vor ihm das erste Konzert mit seiner neuen Band. Es musste ohne Saalpublikum stattfinden, weil die Kultursperren noch nicht aufgehoben waren. "Hallo Internet, ich bin Ian Fisher", sagte der Sänger und Songschreiber aus Missouri also zur Begrüßung: In der Streamingreihe "Club Session" stellten Ian Fisher und seine Band ihre neuen Songs vor.

Salzburg war nicht zufällig der Ort dieser Premiere. Drei der sechs Bandmitglieder kommen aus der heimischen Musikszene.

Auch das habe indirekt mit den Lockdowns zu tun, erzählt Schlagzeuger Camillo Jenny. Er spielte mit Fisher (der in Wien lebt) zuerst in einer Band, deren Musiker zwischen Deutschland und Südafrika verstreut waren. Als die Pandemie das Reisen erschwerte, "haben wir Salzburg zu unserem Probenort gemacht". So seien Bassist Lukas Pamminger und Gitarrist Ema Krimpelstätter ins Spiel gekommen.

"Es ist das erste Mal, dass wir so spielen - und es fühlt sich gut an", sagte Fisher beim Streamingkonzert. Jetzt aber wird die Salzburg-Premiere mit Publikum nachgeholt: Am Montag (24. 1., 20 Uhr) steht Fishers Band auf der Rockhouse-Bühne. Und für den Sommer "hoffen wir, dass wir viele Auftritte nachholen können, die wir verschieben mussten", sagt Jenny.