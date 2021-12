Im Film wird Céline Dion zu "Aline": Dieses Herz macht immer weiter

Das schräge, inoffizielle Céline-Dion-Biopic "Aline" ist eine hinreißende Liebeserklärung an einen Star.

Wer will, dass die Dinge ordentlich gemacht werden, erledigt sie am besten selbst. Für die rettungslos romantische Filmbiografie "Aline" (im Kino) hat die französische Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin und Comedienne Valérie Lemercier daher auch fast alles in Personalunion übernommen, vom Drehbuch über die Hauptrolle bis hin zum Gesang und der Regie.

Das wäre alles nicht weiter erwähnenswert, würde Lemercier in dem Film nicht eine fiktionalisierte Version des kanadischen Superstars Céline Dion verkörpern - und zwar von ihrer frühen Kindheit ...