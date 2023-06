Der Dokumentarfilm "Schulen der Welt" zeigt, wie wenig selbstverständlich Schulbildung in vielen Teilen der Welt ist.

Sandrine Zongo mit einer Schülerin in Burkina Faso.

Sandrine Zongo mit Schülerinnen in Burkina Faso.

Schülerinnen in Bangladesch.

Svetlana Vassileva mit einer Schülerin in Sibirien.

Taslima Akter in Bangladesch.

"Ich finde es erfüllend, Lehrerin zu sein. Ehrlich gesagt ist es das Beste, was mir passiert ist." Ein Jahr zuvor war Monique Kambou aus Burkina Faso noch nicht so überzeugt von ihrer Berufswahl. Als sie "ihre" Schule im Busch erstmals sah, konnte sie ihr Erschrecken kaum verhehlen: eine Holzhütte ohne Schutz vor Regen und Wind, mit Platz für 30 Kinder - aber hinein müssen an die 50. Sie lernen die Landessprache Französisch, dazu schreiben, lesen und rechnen.

