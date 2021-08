Im neuen Film "Parfum des Lebens": Immer der Nase nach

Eine Frau mit absolutem Geruchssinn erfindet Düfte für den Alltag.

Mineral, Kampfer, Erde, etwas Moos, Eiche und Iriswurzel: So riecht die Vergangenheit. Genauer: So riecht eine Höhle im Elsass, in der jungsteinzeitliche Felsmalereien gefunden wurden. Anne Walberg (gespielt von Emmanuelle Devos) hat die Aufgabe, den Duft dieser Höhle nachzuempfinden, denn für Touristen soll die Höhle in der Nähe nachgebaut werden, und der Geruch gehört zum Erlebnis dazu.

Anne hat einen absoluten Geruchssinn. Im Film "Parfum des Lebens" (ab Freitag im Kino) ist sie zur Parfümeurin prädestiniert. Doch statt ...