"In besten Händen": Soziale Bomben liegen vor der Notaufnahme

Mit dem rasanten Thriller "In den besten Händen" zeigt Catherine Corsini die Gebrechen der französischen Gesellschaft.

Nach einem Streit mit ihrer Partnerin Julie bricht sich Comiczeichnerin Raf (Valeria Bruni-Tedeschi) das Bein und muss ins Spital. Julie (Marina Foïs) kommt nach, der Konflikt geht im Wartezimmer weiter - während auf den Straßen von Paris die Proteste gegen die rigorose Sparpolitik Emmanuel Macrons toben und allmählich auch in das Krankenhaus hereinsickern. Catherine Corsinis Thriller "In den besten Händen" ist ein pointenreiches Kammerspiel, in dem bequeme Linke der Realität der krankgesparten Arbeiterklasse begegnen, in Gestalt des verletzten Fernfahrers Yann ...