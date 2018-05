"In den Gängen": Eine Liebe zwischen Regalschluchten

Das deutsche Drama "In den Gängen" spannt Toni-Erdmann-Star Sandra Hüller und Franz Rogowski zusammen.

Ein Lebensmittelgroßmarkt irgendwo in der sächsischen Provinz: Hier beginnt Christian (gespielt von Franz Rogowski) seine Probezeit, in den Regalschluchten, mit den neuen Kollegen beim Getränkekistenschupfen. Der ältere Bruno (Peter Kurth) nimmt ihn unter seine Fittiche, bald verschaut sich Christian in die Kollegin Marion (Sandra Hüller). "In den Gängen" ist eine behutsame Liebesgeschichte und die Erzählung von einem, der aus der Fremde kommt und sich an die Gepflogenheiten innerhalb einer neuen Gemeinschaft anpassen muss. Regisseur Thomas Stuber hat den Film nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Clemens Meyer gedreht. Bei der Berlinale war "In den Gängen" für den Goldenen Bären nominiert, beim Deutschen Filmpreis wurde Hauptdarsteller Franz Rogowski ausgezeichnet.