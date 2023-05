Indiana Jones: Er reitet wieder

Indiana Jones geht in die nächste Runde. Alter schützt vor Action nicht: 80 Jahre ist Harrison Ford alt. Und dabei nicht der einzige betagte Abenteuerheld.

"Für so einen alten Mann kämpfen Sie gar nicht schlecht", feixt der Jungspund in der lässigen Lederjacke. Unser angegrauter Held knurrt abgelenkt ein Dankeschön, während er seine Unterlagen studiert. Der Bursche setzt aber noch eins drauf: "Sind Sie schon 80?" Es ist der alte Archäologe Indiana Jones, der sich da von einem aufmüpfigen Kerl provozieren lassen muss, in einer Szene des vierten Films "Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel". Der erschien 2008, kurz vor dem 66. Geburtstag des Hauptdarstellers ...