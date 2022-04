"Innovatives Kino" auf der Diagonale: Ein Workshop der Phrasen mitten in der Wüste

"Innovatives Kino" auf der Diagonale '22: neue Positionen und Filme der Avantgardemeister.

Eine Workshopleiterin, eine Frau im Trainingsanzug und ein nackter Affe treffen sich im Death Valley. Was wie der Beginn eines wohl fragwürdig endenden Witzes anmutet, ist die Ausgangssituation für den neuen Kurzfilm von Ale Bachlechner: "Like You Really Mean It". Das Trio tauscht vor virtueller Kulisse (Lebens)-Weisheiten über Gott und die Welt aus, die Textquellen sind mannigfaltig, stammen von Diedrich Diederichsen oder dem "Krone"-Psychotest, von Sebastian Kurz oder von Oprah Winfrey. Akzentuiert wird der Dauer-Chat durch visuelle Irritationen: Mal tanzen ...