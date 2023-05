Interview mit Isabelle Huppert: In den Zwischentönen entpuppt sich die Meisterschaft

Isabelle Huppert spielt im Kinofilm "Die Gewerkschafterin" eine Frau, die sich nicht steuern lässt. Es geht um einen Überfall und den Verdacht der Lüge. Die Folgen sind drastisch.

Isabelle Huppert in „Die Gewerkschafterin“.

Um 50.000 Arbeitsplätze geht es: Die französische Arbeitnehmervertreterin Maureen Kearney, gespielt von Isabelle Huppert, versucht im Thriller "Die Gewerkschafterin" Zehntausende Jobs zu verteidigen. Von einem Whistleblower erfährt sie, dass die Konzernleitung andere Pläne hat. Als sie einschreiten will, wird sie Opfer eines sexuell gewalttätigen Überfalls in ihrer eigenen Wohnung - oder doch nicht? "Diese Doppeldeutigkeit hat mich interessiert", sagt Isabelle Huppert im SN-Interview über die Rolle der Maureen Kearney, die tatsächlich existiert. Auch die Affäre um den Überfall ist so ...