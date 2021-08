Jack Londons Erzählung als Kinofilm: Aufstieg und Fall des Martin Eden

Die Verfilmung von Jack Londons Roman "Martin Eden" holt ein Aufsteigertragödie aus Italien nah an die Gegenwart. Dafür gab es in Venedig eine Auszeichnug.

Als ihm die Welt zu Füßen liegt, will er sie nicht mehr: Martin Eden ist der Antiheld des gleichnamigen Romans von Jack London, in dem ein junger Mann sich in eine Frau aus höherer Gesellschaftsschicht verliebt. Um von ihrer Familie akzeptiert zu werden, beginnt er, sich autodidaktisch fortzubilden und zu schreiben, wird aber für seine Schriftstellerei belächelt. Erst als er sich ultimativ abgewiesen fühlt, stellt sich der Erfolg ein, der ihn schließlich nur noch anwidert. "Er ist gewissermaßen das Gegenteil ...