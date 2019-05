Franz Jägerstätter als Filmfigur: Bei der Weltpremiere in Cannes wirft Terrence Malicks neues Werk "Ein verborgenes Leben" auch Fragen auf.

Er weigerte sich, für das NS-Regime den Dienst an der Waffe zu leisten, und wurde 1943 wegen "Wehrkraftzersetzung" hingerichtet. In Österreich ist die Geschichte Franz Jägerstätters bekannt. Dank Terrence Malick ist sie es jetzt auch bei jenen, die in Cannes ...