Jeder Albtraum endet mit dem Aufstehen

Im Vorfeld aufgeladen von der #metoo-Debatte und der irren Politik im Weißen Haus wurde die 90. Oscar-Gala trotzdem das, was sie immer war: Ein Abend voll Glamour mit ein paar politischen Gesten.

Schließlich ließ Frances McDormand alle aufstehen, also alle Frauen im Saal. McDormand hatte soeben ihren zweiten Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Nach "Fargo" wurde sie nun für "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ausgezeichnet.

In diesem Film spielt sie eine Mutter, deren Tochter vergewaltigt und umgebracht wird. Fast schlimmer als die Tat sind die Demütigungen, die sie danach in einem Klima das Rassismus und der Ausgrenzung erleben muss. Und irre ist, wie sie sich zur Wehr setzt, weil sie keine Wahl mehr hat.

Freilich taugt dieser Film als Methapher für den harten Kampf gegen einen gesellschaftlichen Bodensatz, der scheinbar nicht auszulöschen ist. Und also eignet sich der Film - zufällig - auch als Metapher für ein Hollywood in der Zeit nach der Affäre Harvey Weinstein.

Leer ausgegangen wegen McDormand war - bei ihrer 21. Nominierung - Meryl Streep. Sie spielte Kay Graham, die Herausgeber der "Washington Post", die sich durchsetzt in einer Männerwelt und einer Welt politischer Repression, die sich massiv gegen eine freie Presse richtet.

Freilich taugt auch dieser Spielberg-Film "The Post" als Metapher der aktuellen Situation in einer Welt aus Alternative Facts und Fake News. Und also eignet sich dieser Film als Plädoyer für Redefreiheit, Meinungsfreiheit und die Wichtigkeit einer unabhängigen Presse.

McDormand und Streep - in welchen wichtigen, gesellschaftspolitische Themen aufgreifenden Filmen diese beide Frauen in diesem Jahr auftauchen und wie sie diese Rolle spielen, zeigt durchaus, dass sich Filmemacher der aktuellen gesellschaftlichen Debatten annehmen. Und dass diese Filme in der Glitzerwelt des Oscars selbstverständlich reüssieren.

Es geht in beiden Fällen um die Ohnmacht, die man in starren, mächtigen Systemen spürt. Es geht um das Aufbrechen von Mauern, gebildet und bewacht von Männern. Es geht um die Befreiung aus einer Ohnmacht, die geboren wird aus der Tradition des Satzes: "War immer so, wird immer so sein." Das stimmt aber nicht. Alles ist im Fluss.

In diesem Jahr war mit Rachel Morrison erstmals auch eine Frau in der Kategorie Beste Kamera nominiert (gewonnen hat aber - völlig zu Recht - Roger Deakins für die sensationelle Arbeit an "Blade Runner 2049"). Alles im Fluss also.

Und in diesem Fluss, der nicht aufzuhalten ist, liegt viel mehr verändernde Kraft als es jede dramatische Geste oder jeder verbale Kraftakt auf der Bühne innerhalb einer Preisverleihung - und sei es auch die meistgesehene Gala der Welt - je haben könnte.

Jede Geste zur #metoo-Debatte oder jedes wütende anklagende Wort gegen einen Präsidenten wie Donald Trump oder ein Regieren, das die Züge von autoritärem Gedankengut trägt, entwickelt in einer glitzernden Show niemals die Kraft, die jene zwei Stunden haben, die man im Kino einen Film ansieht. Viel war im Vorfeld spekuliert worden, wie bei der heurigen Oscar-Gala auf gesellschaftliche Debatten - vor allem auf #metoo - reagiert werden würde. Es wurde erstaunlich wenig damit Kleingeld im grellen Scheinwerferlicht gemacht.

McDormand und Streep lösen Nachhall aus

Für diese Debatten ist allein die Prominenz, die ein Film durch einen Preis oder eine Nominierung bekommen, bedeutend. Wer McDormand im Kino sieht, wie sie verbittert kämpft, wer Meryl Streep sieht, wie sie in einer von Männer dominierten Welt allergrößten Mut beweist, wird - wenn er oder sie kein ignoranter Unterhaltungsjunkie ist - verändert aus dem Kino gehen. Einen solchen Nachhall hinterlässt keine Gala.

Dass mit "The Shape of Water" ein ganz wunderbarer Märchenfilm für Beste Regie und als Bester Film ausgezeichnet wurde, stört dann an einer so mit Erwartungen aufgeladenen Gala gar nicht. In diesem Film gibt es keine Politik, sondern eine außergewöhnliche Geschichte zu erleben. Da könnte man die Mitglieder der Academy kritisieren, dass sie kein Polit-Thema zum Film des Jahres machten. Die Kritik wäre dumm. Vielmehr lässt die Entscheidung für "The Shape of Water" durchatmen.

In der Hitzigkeit der Debatten, bei aller Wichtigkeit für politisches Engagement, wurde auch an diesem Abend klar, dass Hollywood in erster Linie eine Traummaschine ist. Dieser Traum wird in Hinblick auf gesellschaftspolitische Veränderungen geträumt.

Er kann aber ohne schlechtes Gewissen ebenso gut und gerecht geträumt werden, wenn es "nur" um einen zauberhaften Film oder eine cineastische Großleistung geht. Nichts anderes demonstrierte diese 90. Oscar-Gala.

Als Frances McDormand alle ihre Kolleginnen am Ende ihrer Dankesrede einfach nur bat, sich aus ihren Sessel zu erheben, einfach nur aufzustehen, war das die denkbar beste Geste. Aufstehen gegen Machtmissbrauch, gegen Demütigung, gegen Ausbeutung - und vor allem gegen die klammheimliche Duldung all dieser Schrecklichkeiten.