"Hustlers" ist ein rasanter Film über Stripperinnen, die Wall-Street-Bankern in großem Stil das Geld aus der Tasche zogen.

Der Moment, in dem "Hustlers" die Herzen aller Zuschauerinnen gewonnen hat, zeigt Jennifer Lopez nachts auf dem Dach eines Hochhauses in Manhattan. Rundherum glitzert die Stadt, Lopez in Rolle der Stripperin Ramona Vega hat sich erschöpft niedergelassen. Sie trägt noch ...