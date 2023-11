In "Club Zero" stellt Jessica Hausner die Frage nach den Wurzeln des Extremismus - und beschäftigt damit Hirn und Auge.

In einer Eliteschule wird eine neue Lehrerin eingestellt, Miss Novak - in "Club Zero" gespielt von Hollywood-Star Mia Wasikowska. Mit ihrer netten, verbindlichen Art versammelt sie bald eine Handvoll Schüler und Schülerinnen um sich, die sie fast kultisch verehren. Das ...