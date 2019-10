John Cleese: Der Gott des britischen Humors wird 80

Der Papagei ist noch nicht tot. Am 27. Oktober feiert sie ihren 80. Geburtstag: die britische Komikerlegende John Cleese - vielleicht das berühmteste Mitglied der Anarcho-Truppe Monty Python. Cleese wurde Inbegriff des schwarzen und absurden Humors.

In einem Werbespot zu seinem Film "Ein Fisch namens Wanda" steht John Cleese, knapp 50 und mit Krawatte in Forellenform ausgestattet, neben einem Tisch, auf dem ein leeres Goldfischglas, eine Flasche Ketchup und ein benutzter Teller mit Besteck stehen. "Hi", ...