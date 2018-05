John Travolta als Mafiosi John Gotti: "Diese Leute tanzen auf dünnem Eis"

Cannes feierte beim Kino am Strand das 40-Jahr-Jubiläum von "Grease" - und John Travolta kam dafür an die Croisette.

Vor vierzig Jahren feierte "Grease" Premiere, vor 24 Jahren gewann "Pulp Fiction" in Cannes die Goldene Palme - und nun stellte John Travolta (64) den Thriller "Gotti" an der Côte d'Azur vor, über den Mafiosi John Gotti. Der Film, entstanden in Zusammenarbeit mit Gottis Sohn, ist ein etwas fragwürdiges Projekt, das zur Apologie des Mörders geraten ist. Im SN-Interview spricht Travolta lieber über's Tanzen, das Fliegen, und darüber, was wichtiger sein könnte als Kino.