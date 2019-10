"Joker" fasziniert Amerikas Kinobesucher

Wie wird aus einem jungen Möchtegern-Komiker ein kaltblütiger Killer-Clown? Die Geschichte hinter dem Gegenspieler Batmans hat die Amerikaner in die Kinos gelockt: Der Thriller "Joker" spielte in den USA und Kanada an seinem ersten Wochenende 93,5 Millionen Dollar ein (etwa 85 Millionen Euro) - Rekord für ein Debüt im Oktober, wie der "Hollywood Reporter" berichtete.

SN/APA (AFP/Getty)/Rich Fury Joaquin Phoenix bei der "Joker"-Premiere am 28. September