Jubel über Preise in Venedig: Die Goldene Löwin brüllt bis nach Texas

Die Filmfestspiele von Venedig endeten mit Preisen für aufregende Literaturadaptionen, aufwühlende Frauenbiografien - und mit einer Verbeugung vor einem puren Kinofilm.

Eine "einstimmige Entscheidung" war es laut Jurypräsident Bong Joon Ho: Der Goldene Löwe der 78. Filmfestspiele von Venedig ging am Samstagabend an die Literaturverfilmung "L'évènement" von Audrey Diwan. Der Film nach dem autobiografischen Roman der Schriftstellerin Annie Ernaux (der 2021 in deutscher Übersetzung als "Das Ereignis" erschienen ist) handelt von der Literaturstudentin Annie, die mit Schrecken feststellt, schwanger zu sein. Dass sie ein Kind zur Welt bringt, kommt nicht infrage, sie ist Anfang der 1960er-Jahre die Erste in ihrer Familie, ...