"Kajillionaire" mit Debra Winger und Evan Rachel Wood: So reich, wie du dich fühlst

"Kajillionaire" erzählt von einer Familie, die mit Trickbetrug überlebt - und am kalten Herzen des Kapitalismus scheitert.

Achtung, gleich geschieht ein Verbrechen! Was am Anfang von "Kajillionaire" (ab Donnerstag endlich im Kino) aussieht wie harmlos-unauffälliges Herumgelungere, ist in Wahrheit ein perfider Coup: Der ältliche Robert Dyne (Richard Jenkins), seine Frau Theresa (Debra Winger) und die erwachsene Tochter Old Dolio (Evan Rachel Wood) planen, die "Postlagernd"-Fächer im Postamt auszurauben. Mit präziser Routine führt ein Handgriff zum nächsten, bis die drei mit ihrer Beute um die nächste Ecke verschwunden sind - unter anderem einer Krawatte aus dem Versandhaus, die ...