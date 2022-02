Karoline Herfurths Episodenfilm "Wunderschön": Wenn Schönheit richtig leidet

Der Episodenfilm "Wunderschön" von und mit Karoline Herfurth schildert, wie fünf unterschiedliche Frauen mit dem Schönheitsdiktat umgehen.

"Sei ganz du selbst, total stark und individuell - mit diesem Haarpflegeprodukt!" Seit Julie (gespielt von Emilia Schüle) in den Werbespots der Kosmetikfirma auftritt, läuft wenigstens das mit dem Einkommen, aber sonst holpert es in Julies Leben gewaltig: Zu dick, zu fad, zu wenig "edgy", hört sie von ihrer Model-Agentin. Julie ist eine von fünf Frauen, die in der Episodenkomödie "Wunderschön" - ab heute, Freitag, in den Kinos - mit ihrem Hadern mit Schönheitsidealen und den Anforderungen an sich selbst ...