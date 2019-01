Keira Knightley als "Colette": Eine Heldin trittaus dem Schatten

Den Ruhm für ihre Romane streifte die längste Zeit ihr Mann ein: Keira Knightley spielt die Autorin Colette.

Ganz Frankreich war hingerissen von der jungen Heldin einer Romanreihe: Claudine hieß sie, erfunden angeblich von einem Autor namens Willy. Sie erlebte diverse Abenteuer am See, in der Schule, mit Freundinnen, in späteren Bänden dann in der Stadt, im Eheleben, in den Armen verschiedener Liebhaberinnen und Liebhaber. Das Claudine-Fieber hatte ab 1896 das Land erfasst, junge Frauen kleideten sich in Claudine-Schuluniform, es gab Theateraufführungen, vielfache Neuauflagen der Bücher. Nur der wahren Autorin blieb der Ruhm lang verwehrt: Wie die Filmbiografie "Colette" berichtet, hatte die 1873 geborene Schriftstellerin (gespielt von Keira Knightley) als junges Mädchen bei einem Besuch in Paris den 14 Jahre älteren gesellschaftlich arrivierten Henry Gauthier-Villars (Dominic West) kennengelernt, die beiden verliebten sich und heirateten. Henri hatte unter dem Pseudonym "Willy" mit Freunden und Angestellten einen schwunghaften Handel mit Romanen und Fortsetzungsgeschichten aller Art organisiert, zu dem er bald auch die begabte Colette einspannte. Als die dann nach eigenen Erlebnissen ihre Claudine-Erzählungen aufschrieb, begann eine enorme Erfolgsgeschichte. Doch anstatt Colettes Autorenschaft anzuerkennen, beanspruchte Henry den Ruhm für sich, zwang ihr seine Vorstellungen von freier Ehe auf (die allerdings nur zu seinen Bedingungen zu gelten hatten) und sperrte die schreibende Colette bei Bedarf auch ein, wenn sie nicht folgsam für ihn produzierte.