Kidman und Streep im Netflix-Film "The Prom": Broadway-Stars auf Egotrip

Wie finden die zerrissenen USA rund um die Feiertage zu Versöhnlichkeit und Toleranz? Zumindest in Streamingfilmen bietet die Liebe der Bigotterie vorweihnachtlich die Stirn.

Wenn ein paar Teenager gemein sind zu einer Klassenkollegin, ist das unerfreulich, aber leider Alltag. Doch wenn die gesamte Elternvertretung unter dem Vorwand religiöser Gefühle entscheidet, eine Schülerin vom Abschlussball auszuschließen, nur weil sie lesbisch ist und mit ihrer Freundin hingehen will, ist das ein politisches Problem, auch wenn es in einer Kleinstadt in Indiana geschieht.

In dem Musical-Film "The Prom" (auf Netflix) hören die eitlen Broadway-Stars Dee Dee Allen (Meryl Streep), Barry Glickman (James Corden) und Angie ...