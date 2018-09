Kinderjahre mit dem Mädchen Rosemarie

Am Königssee taucht man in eine Welt, in der es Romy Schneider, die am Wochenende 80. Geburtstag hätte, noch nicht gab.

Verwunschen steht der Alte Bahnhof gegenüber des Touristenpfades, der an Kitschstandln vorbei zum Königssee führt. In der ehemaligen Station in einem der meist frequentierten Ausflugsziele der Alpen war auch Rosemarie Magdalena Albach zugestiegen, wenn sie hinaus musste nach Berchtesgaden. In der Stadt endet das Tal zwar auch noch nicht, aber es kommt dort doch etwas mehr Gefühl von weiter Welt auf, als dort, wo der Königssee beginnt. Am Fuß des Watzmanns wird die Natur jährlich an hunderttausende Besucher als heile Welt verkauft. "Sie hat hier bestimmt eine unbeschwerte Jugend verbracht", sagt Hans Klegraefe. Er steht vor einer großen Golden Statue und redet von der Frau, von der die Statue ihren Namen bekam: "Romy", deren Jugend mit den ersten Filmauftritten in den Mitte der 1950er Jahren jäh endete. Da war aus dem Mädchen Rosemarie Magdalena Albach Romy Schneider geworden - auf der Leinwand ein süßer, lieber Fratz, der Sissi spielte. Was danach kam, waren Filmgeschichte, Weltruhm und private Tragödie - und also eine andere Geschichte, die in dem kleinen Romy-Schneider-Museum am Königssee nur gestreift wird.