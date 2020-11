Kino erprobt die (un)mögliche Mission

Ein Rundblick von Almodovár bis "Mission Impossible" zeigt: Die Pandemie ist für Produktionen Hindernis, das Trauma ist manchmal aber auch Inspiration.

Gerard Butler als Pilot muss eine Linienmaschine in einem Kriegsgebiet notlanden. Und er muss dafür sorgen, dass die Passagiere nicht von einer der rivalisierenden militärischen Gruppen gekidnappt werden: "The Plane" klingt nach solider, banaler Actionkinoware, die Sorte, zu der Popcorn passt und eine große Leinwand. Im Oktober sollten die Dreharbeiten in Malaysia beginnen, doch dann verschärfte sich die Coronasituation und es wurde unmöglich, eine Versicherung für den Fall einer Produktionsunterbrechung aufgrund einer Infektion abzuschließen. Neuer Drehtermin ist nun der Frühsommer ...