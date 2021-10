"Klammer - Chasing the Line": Ein Wohlfühl-Skifilm, der manches auslässt

Damals war der Schnee noch weiß, die Autos erbsensuppengrün und der Skisport unbefleckt.

Es war der Februar 1976, Franz Klammer war bereits weltberühmt in Österreich. Nun starrte die Nation gebannt nach Innsbruck, wo der Kärntner Bub mit seinen Fischer-Ski beim Downhill-Racing den österreichischen Nationalstolz aufbügeln sollte. Der Druck war enorm, das Talent des Sportlers ebenfalls: Die hohen Erwartungen an Klammer waren gerechtfertigt, er errang bei den Olympischen Spielen am 5. Februar 1976 im Abfahrtslauf tatsächlich die Goldmedaille. Eine g'mahte Wiesn war dieses Rennen jedoch nicht, so selbstbewusst Klammer noch in den Tagen davor ...