Komödie "Jagdsaison": Ganz normale Frauen

Mit "Jagdsaison" hält das Genre des Frauen-Buddy-Movies endgültig Einzug ins deutschsprachige Kino.

Eine Telefonberaterin am Finanzamt stellt man sich üblicherweise in Beige-grau-Tönen vor, mit solidem Privatleben, passend zum Beruf. Eva (Rosalie Thomass) ist das genaue Gegenteil: Auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für ihre Tochter liefert sie sich mit ihrer besten Freundin ein Nerf-Gun-Match in der Spielwarenabteilung, an Schlagfertigkeit und Selbstironie kann niemand sie übertreffen und was die Farbpalette betrifft - nun, eine der witzigsten Szenen in "Jagdsaison" ist jene, in der Eva beim schwungvollen Einparken ein anderes Auto anschubst, aus dem ...