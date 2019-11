Das fulminante Konzert "Amazing Grace" von 1972 kommt ins Kino.

Wer Aretha Franklins Werk kennt, kennt auch ihr Gospel-Album "Amazing Grace" von 1972. Nachdem sie sich in den Sechzigerjahren als Queen of Soul etabliert hatte, entschied sie, zu ihren Wurzeln zurückzukehren, und nahm in einem zweitägigen Konzert diese Platte auf, ...