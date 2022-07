Kostüme für "Corsage": Der Kaiserin neue Kleider nähen

Ohne ihre Roben wäre Elisabeth in "Corsage" eine andere. Entworfen hat die Kleider die vielfach ausgezeichnete Kostümbildnerin Monika Buttinger.

Raffiniert geschnittene Jacken und ineinander geknöpfelte Blusen in seidigem Rosa und Violett, schmale Kleider, ein Morgenmantel aus schwerem Brokat, dazu spektakuläre Hüte und winzige Handtäschchen: Die Kostüme der Kaiserin und ihrer wichtigsten Hofdamen in "Corsage" sind nicht nur für modisch Interessierte eine Pracht. Für Kostümbildnerin Monika Buttinger war die Arbeit speziell reizvoll, denn ihre Roben erzählen mit, welche Entwicklung die Figur der Kaiserin Elisabeth in Marie Kreutzers Film durchlebt.

"Diese Frau ist in alle Richtungen immer gefangen gewesen, ...