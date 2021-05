Kultur-Öffnungen: Der Hunger auf Kino wächst

Doch für Verleiher und Betreiber ist der Weg zur Öffnung kompliziert.

Ein großer cineastischer Knalleffekt, das wär's, eine leiwande Popcorn-Party. Aber nix da: Wenn am 19. Mai wie angekündigt "alles" aufmacht, sieht das bei den Kinos etwas anders aus. Ob die Kinos auch in Wien schon aufsperren dürfen, ist ohnehin noch nicht fix, und die großen Mehrsaalkinos werden bis auf Weiteres geschlossen halten, mangels neuer lukrativer Filme, sagt Michael Stejskal vom Filmverleih Filmladen, der in Wien mit Votivkino und DeFrance auch selbst für den Betrieb zweier Spielstätten verantwortlich ist.

...