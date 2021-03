Kurz und gut, so viel Tugend aus der Not

Vier europäische Kurzfilmfestivals gründeten eine gemeinsame Onlineplattform. .

"This Is Short" heißt die neue Plattform, die extralang online ist: Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, das polnische Short Waves, das niederländische Go Short und das Vienna-Shorts-Filmfestival bieten miteinander drei Monate vielfältiges Kurzfilmschaffen - mit einem Zugangspass um 25 Euro für alle vier Festivals. Die Idee war aus der Not entstanden, keine Kinos nutzen zu können. Schon im Vorjahr hatten die vier Festivals hinter den Kulissen eine gemeinsame technische Lösung für ihre jeweiligen Onlineversionen gefunden. Nun haben sich die vier Teams ...