Lateinamerika belebt die Lust auf das Kino

Filmfestival in Das Kino: Volle Säle wie schon seit langem nicht.

Eine erfreuliche Zwischenbilanz zieht Renate Wurm vom Filmkulturzentrum Das Kino über die ersten Tage des Lateinamerika-Filmfestivals. "Der Publikumszuspruch ist sehr groß, das war selbst bei Premieren neuer Filme in den vergangenen Woche noch nicht so", sagt Geschäftsführerin Wurm. Man könne das Festival, bei dem in 91 Vorstellungen 28 Filme aus 13 Ländern gezeigt werden, "als so etwas wie einen Opener dafür sehen, dass die Leute wieder gern rausgehen zu einem gemeinschaftlichen Kulturerlebnis".

Die 14. Ausgabe des Festivals dauert noch bisMontag. Dann gibt es die Gelegenheit, die Sieger der Publikumspreise in den Kategorien Spielfilm und Dokumentation noch einmal zu sehen. Bis dahin besteht etwa auch die Möglichkeit, die legendäre Doku "Buena Vista Social Club" noch einmal zu sehen. Bei der ersten Vorführung des schon 23 Jahre alten Films über Musiklegenden aus Kuba war etwa der große Saal zu weit mehr als zwei Drittel gefüllt. Einer anderen, nicht weniger legendären Musik folgt der Streifen "Intertango". Die Dokumentation betrachtet Tango als interkulturelles Phänomen und versucht einene Einblick in die "emotionale Abenteuerreise", die Tang-Fans erleben. Regisseurin Hanne Weyh wird am Samstag auch zu Gast sein.

Zu Gast ist das ganze Festival in Wien, wo das in Salzburg konzipierte Programm Ende Mai im Filmcasino gezeigt wird. Teile des Festivals werden als "Salzburg-Export" auch in Linz, St. Pölten und Baden laufen.



Info/Tickets: www.daskino.at