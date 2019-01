"Le Grand Bal": Sie tanzen dem Leben entgegen

Eine Woche lang tanzen tausende Menschen in einer französischen Kleindstadt, Tänze aus ganz Europa. Ein lebensfreudiger Film porträtiert dieses Fest.

Jeden Sommer kommen Tausende Menschen aus fernen Ländern in eine kleine französische Stadt. Sie tanzen sieben Tage und Nächte, verlieren ihr Zeitgefühl und feiern miteinander das Leben. Der Film "Le Grand Bal" erzählt jedoch kein Märchen, auch wenn es so klingt, sondern ist ein Dokumentarfilm über einen Tanzball, der jährlich in Gennetines stattfindet.