Leeres Gartenbaukino wird neu: Aufbruch und Glamour

Das denkmalgeschützte Wiener Gartenbaukino wird runderneuert: Eine architektonische Zeitreise in die glamourösen Jahre.

Wenn er vom Gartenbaukino spricht, gerät der Architekt Manfred Wehdorn ins Schwärmen. "Das war eine Farbigkeit, ganz untypisch für die 1960er-Jahre in Wien. Das war Aufbruch, das war Glamour, das war New York!" Wehdorn war als damals 18-Jähriger oft hier, nach der Eröffnung des Kinos am Ring, die im Dezember 1960 in Anwesenheit von Kirk Douglas mit dem Film "Spartacus" stattfand.

Ursprünglich hatte das Kino 900 Sitzplätze, nach Einbau einer Cinerama-Leinwand für 70-Millimeter-Filme war es mit 765 Stühlen ...